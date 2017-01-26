حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 25 فبراير المقبل أولى جلسات محاكمة الإعلامي “أحمد موسى”، بتهمة استراق السمع، وإذاعة ونشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

كان “حميدو جميل” المحامي، قد أقام جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر، اتهم فيها “أحمد موسى” بنشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وبدون إذن نيابة.