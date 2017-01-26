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أميرة العادلي: مشاركة السيسي في «مؤتمر الشباب» الأول مفاجأة
السيسي في مؤتمر الشباب‎

أميرة العادلي: مشاركة السيسي في «مؤتمر الشباب» الأول مفاجأة

الخميس، 26 يناير 2017 02:31 م

أكدت أميرة العادلي عضو المجلس السياسي لحزب المصريين الأحرار، أن لقاءهم بالرئيس السيسي في مؤتمر الشباب الأول كان غير متوقع وغير معد له، وأنهم كانوا يعلمون أن المؤتمر سيكون عبارة عن جلسات مغلقة تتم فيها مناقشة القضايا فقط، ولكنهم فوجئوا قبل المؤتمر بنصف ساعة بأن الرئيس سيحضر للجلسات.

وأضافت “العادلي”، خلال لقائها ببرنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الخميس، أنها تحدثت عن الشباب المحبوسين وأوضاعهم دون ترتيب مسبق، وحول المواد التي تحتاج إلى تعديل، مُشيره إلى أنه خلال حديثها مع الرئيس لم يعطيها أي انطباع حول اهتمامه بالأمر او عدمه، مُضيفًا:” أن ردود أفعال الرئيس غير متوقعة”.

وأوضحت “عضو المجلس السياسي لحزب المصريين الأحرار”، أنهم يعانون من عدم وجود إحصائية دقيقة حول أعداد المحتجزين، مُشيرًا إلى أنها حينما كانت تلجأ لوزارة الداخلية لم تجد من يعطي لها معلومات حول المحتجزين، مطالبة وزارة الداخلية بإعطائهم بيانات دقيقة لأعداد المحبوسين.

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