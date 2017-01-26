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تونس تعلن تسريح 50 ألف موظف خلال 2017 فى إطار الإصلاح الاقتصادي
العاصمة التونسية

تونس تعلن تسريح 50 ألف موظف خلال 2017 فى إطار الإصلاح الاقتصادي

الخميس، 26 يناير 2017 02:48 م
وكالات

قال وزير الوظيفة العمومية في تونس عبيد البريكي إن بلاده تستهدف التسريح الاختيارى لأكثر من 50 ألف موظف بالقطاع العام فى إطار إصلاحات رئيسية بدءا من هذا العام.

وقال عبيد البريكي لوكالة “رويترز” :إن هذا الاصلاح سيبدأ فى 2017 لكنه لم يوضح كم سيستغرق تحديدا.

ومعدل كتلة الأجور في تونس البالغ حوالي 13.5% من أعلى المعدلات فى العالم. ويطالب المقرضون بخفض كتلة الأجور كإصلاح رئيسي.

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