قال وزير الوظيفة العمومية في تونس عبيد البريكي إن بلاده تستهدف التسريح الاختيارى لأكثر من 50 ألف موظف بالقطاع العام فى إطار إصلاحات رئيسية بدءا من هذا العام.

وقال عبيد البريكي لوكالة “رويترز” :إن هذا الاصلاح سيبدأ فى 2017 لكنه لم يوضح كم سيستغرق تحديدا.

ومعدل كتلة الأجور في تونس البالغ حوالي 13.5% من أعلى المعدلات فى العالم. ويطالب المقرضون بخفض كتلة الأجور كإصلاح رئيسي.