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منع «نجاد البرعي» من السفر
نجاد البرعي

منع «نجاد البرعي» من السفر

الخميس، 26 يناير 2017 02:26 م

منعت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، المحامى الحقوقى نجاد البرعى من السفر إلى الأردن، بناء على قرار من قاضى التحقيقات.
وصرحت مصادر أمنية مسئولة بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الرحلة الأردنية المتجهة إلى العاصمة الأردنية عمان، تقدم المحامى الحقوقى نجاد البرعى على الطائرة، وبوضع بيانات اسمه على كمبيوتر الجوازات، تبين إدراجه بقوائم الممنوعين من السفر تنفيذًا لقرار قاضى التحقيق فى إحدى القضايا.
وتم إبلاغ المحامى الحقوقى بالقرار، وإنزال حقائبه من الطائرة، التى استأنفت رحلتها بدونه، وتم السماح له بالخروج من المطار.

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