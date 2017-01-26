قررت هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، اليوم الخميس، إحالة ٩٢ متعاقدا بالتربية والتعليم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية لاتهامهم بالتزوير.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بالشرقية عن قيام 92 متعاقدا بالتربية والتعليم بمختلف الإدارات التعليمية بتقديم إفادات مزورة تثبت تقاضيهم رواتب شهرية وأحقيتهم فى التعاقد مع التربية والتعليم بعد قرار من محافظ الشرقية الراحل الدكتور عزازى على عزازى وبعد ثورة 25 يناير بعودة كل من عمل بالتربية والتعليم قبل الثورة وانقطع عن العمل.

وقدم عدد كبير من المتعاقدين إفادات مزورة ورفعوا دعاوى بهيئة القضاء الإدارى بالشرقية، للمطالبة بالتعيين، وبعد تحقيقات النيابة الإدارية فى الشكاوى المقدمة ضدهم بالتزوير تمت إحالتهم إلى النيابة العامة.