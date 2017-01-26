ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، اليوم الخميس، القبض على ضابط شرطة بمديرية أمن الدقهلية، لاتهامه بالنصب على المواطنين من خلال عمل كمين شرطة وهمى، وتم إخطار نيابة ديرب نجم للتحقيق، برئاسة إسلام الحديدى مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

كان اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير مباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أحد المواطنين لتضرره من “رفعت إ م” 51 سنة، ضابط نظامى بمركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية، ومقيم منشية صهبرة ديرب نجم، لقيامه بتحرير مخالفة له قيمتها 2000 جنيه أثناء قيامه بعمل كمين وهمى للنصب علي المواطنيين، وتوجهت قوة من مباحث ديرب نجم بإشراف المقدم شريف حمادة مفتش مباحث المركز، وتمكنت من التحفظ عليه، وجارى العرض على النيابة.