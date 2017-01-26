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الخميس 26 يناير 2017 02:01 مساءً
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انفجار في محطة كهرباء بروسيا
الشرطة الروسية

انفجار في محطة كهرباء بروسيا

الخميس، 26 يناير 2017 02:44 م
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وقع انفجار ضخم في محطة للكهرباء بمدينة روسية مركزية، وفقًا لشبكة “روسيا اليوم” بالإنجليزية.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص واحد على الأقل، نقلا عن مصادر في وزارة الطوارئ.

وذكرت وكالة “تاس” للأنباء، أن الانفجار تسبب أيضًا في انهيار الهياكل المعدنية بالمحطة، ويجرى التحقق من المعلومات بشأن الضحايا.

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