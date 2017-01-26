انفجار في محطة كهرباء بروسيا

وقع انفجار ضخم في محطة للكهرباء بمدينة روسية مركزية، وفقًا لشبكة “روسيا اليوم” بالإنجليزية.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص واحد على الأقل، نقلا عن مصادر في وزارة الطوارئ.

وذكرت وكالة “تاس” للأنباء، أن الانفجار تسبب أيضًا في انهيار الهياكل المعدنية بالمحطة، ويجرى التحقق من المعلومات بشأن الضحايا.