أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الخميس، أن تساقط الثلوج والانخفاض الكبير في درجات الحرارة أديا إلى وفاة 27 طفلا أفغانيا في منطقة نائية بشمال أفغانستان.

وأغلقت الطرق في إقليم درزاب في ولاية جوزجان الجنوبية بسبب الثلوج، التي بلغ ارتفاعها 50 سنتمترا مما يمنع الوصول إلى أي مركز طبي، إذ انخفضت درجات الحرارة إلى 10 تحت الصفر.

وقال حاكم المنطقة، رحمة هشار: “للأسف توفي 27 طفلا بسبب تساقط كميات كبيرة من الثلوج”، موضحا أن هذه الوفيات سجلت في آخر يومين أو 3 أيام.

وتابع أن كل هؤلاء الأطفال تقل أعمارهم عن 5 سنوات، مؤكدا أن الطرق ما زالت مقطوعة، والحصيلة يمكن أن ترتفع.

وأكد الناطق باسم ولاية جوزجان، رضا غفوري، هذه الوفيات، وقال إن السلطات على وشك أن ترسل مساعدات.