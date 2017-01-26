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آمنة نصير: 94% من أطفال الشوارع نتاج «الطلاق الشفهي»
امنة نصير

آمنة نصير: 94% من أطفال الشوارع نتاج «الطلاق الشفهي»

الخميس، 26 يناير 2017 02:04 م

قالت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إنها تؤيد كثيرا حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن عدم الطلاق إلا بوجود مأذون، لافتة انها كانت تدعم هذا الأمر منذ كانت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، وقامت مع عدد من رؤساء محاكم الأسرة بعمل حصر اكد كون الطلاق الشفهي هو أكبر سبب للإضرار بالأطفال.

وأضافت “نصير” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على فضائية “دريم”، اليوم الخميس، أن 94% من أطفال الشوارع هم ثمار بيت الطلاق، حيث يتزوج الاب والام افراد آخرين ويتم إهمال الطفل وضياعه، مشيرة إلى أن الرجال يستخدمون الطلاق كتهديد بدون الالتفات إلى التأثير النفسي السلبي على المرأة المهددة.

كما تابعت أن اللجنة الدينية بالبرلمان هي المعنية بإصدار قانون تجريم الطلاق االشفهي الذي يعمل على زيادة الاستقرار داخل الاسرة.

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