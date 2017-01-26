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ديمة بياعة تخضع لحقن التجميل.. فيديو
ديمة بياعة

ديمة بياعة تخضع لحقن التجميل.. فيديو

الخميس، 26 يناير 2017 02:16 م

لم تجد الفنانة السورية ديمة بياعة حرجاً في مشاركة محبيها بجلسة تجميلية خضعت لها في إحدى مراكز التجميل للعناية ببشرتها.

ديمة نشرت مقاطع فيديو عبر تطبيق «سناب شات» لكل المراحل التي مرت بها خلال الجلسة بداية من تنظيف بشرته، مروراً بحقن الـ«البروفيليو» التي خضعت لها، وحتى النتجية التي وصلت لها، كما أوضحت أن المادة الفعالة لهذه الحقن تركز على شد الوجه ومنحه قدر أكبر من النضارة والحيوية.

من ناحية أخرى، يُعرض لديمة بياعة حالياً مسلسل «البيت الكبير» عبر شاشة mbc، وهو عمل عربي تركي مشترك، وتتناول أحداثه قصة درامية مشوقة تعكس التقارب بين تركيا والوطن العربي في الماضي والحاضر، والمسلسل من تأليف ورشة كتابية أشرف عليها علاء حمزة، وإخراج خيال أصلان.



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