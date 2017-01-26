الشرطة النمساوية تداهم منازل بحثا عن متشددينالخميس، 26 يناير 2017 02:02 م
قالت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الخميس، إن الشرطة نفذت في أكبر مدينتين بالبلاد حملات أمنية بحثا عن متشددين إرهابيين.
غير أن المتحدث باسم الوزارة كارل هاينز غروندبويك، قال إنه سيقدم التفاصيل حال انتهاء المداهمات الخميس وتقييمها.
وجاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام نمساوية بحملات المداهمات للمنازل في العاصمة فيينا ومدينة غراتس جنوبي البلاد.
كما تأتي هذه الحملات بعد أقل من أسبوع من احتجاز الشرطة فتى (17 عاما)، وصفته بأنه ينتمي إلى دوائر “التشدد السلفي”، وقالت الشرطة إنه أقر بمحاولته صناعة قنبلة.
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