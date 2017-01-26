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جمال عيد: البرعي «رهينة الدولة البوليسية»
الدكتور جمال عيد
الدكتور جمال عيد

جمال عيد: البرعي «رهينة الدولة البوليسية»

الخميس، 26 يناير 2017 02:41 م
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انتقد الناشط الحقوقي جمال عيد منع السلطات المصرية للناشط نجاد البرعي من السفر، واصفا إياه بـ”رهينة الدولة البوليسية” – على حد تعبيره.
وقال عيد من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “لا يسافر منذ اكثر من عامين سوى للاردن، لزيارة زوجته هناك. تم منعه اليوم من السفر، دون أسباب. نجاد البرعي ، رهينة جديدة للدولة البوليسية”.
وكانت السلطات المصرية قد أصدرت قرارا اليوم الخميس بمنع الناشط الحقوقي نجاد البرعي من السفر.

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