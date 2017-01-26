انتقد الناشط الحقوقي جمال عيد منع السلطات المصرية للناشط نجاد البرعي من السفر، واصفا إياه بـ”رهينة الدولة البوليسية” – على حد تعبيره.

وقال عيد من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “لا يسافر منذ اكثر من عامين سوى للاردن، لزيارة زوجته هناك. تم منعه اليوم من السفر، دون أسباب. نجاد البرعي ، رهينة جديدة للدولة البوليسية”.

وكانت السلطات المصرية قد أصدرت قرارا اليوم الخميس بمنع الناشط الحقوقي نجاد البرعي من السفر.