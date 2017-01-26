اختارت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية على جبر، مدافع المنتخب الوطنى، أفضل لاعب فى مباراة مصر وغانا، التى أقيمت مساء أمس، بملعب “بورت جنتيل”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الرابعة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حالياً فى الجابون.

ومنحت المجلة الفرنسية على جبر 7 – 10 فى التقييم الذى أعدته عن مستويات لاعبى منتخبى مصر وغانا، مشيرة إلى أن مدافع “الفراعنة” قدم مباراة رائعة وكان كالصخرة، ولعب دوراً كبيراً فى إبطال مفعول هجمات “البلاك ستارز”.

وأضافت المجلة الفرنسية، أن على جبر أغلق المساحات أمام ثنائى المنتخب الغانى، أسامواه جيان قبل خروجه للإصابة وأندريه آيو، ونجح فى الحد من خطورتهما.

كما أشادت “فرانس فوتبول”، بالحارس عصام الحضرى، الذى نجح فى الحفاظ على نظافة المنتخب المصرى للمباراة الثالثة على التوالى، وهو الإنجاز الذى لم يحققه أى منتخب آخر فى البطولة.

ويلتقى منتخب مصر مع المغرب، الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائى من منافسات البطولة، بعدما اعتلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

جدير بالذكر أن مباراة مصر وغانا انتهت بفوز “الفراعنة” بهدف دون مقابل سجله محمد صلاح، نجم روما الإيطالى.