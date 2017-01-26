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الخميس 26 يناير 2017 01:59 مساءً
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تشديدات أمنية في أسوان استعداداً لـ«مؤتمر الشباب»
اجراءات امنية مشددة ـ اﻻمن ـ الشرطة المصرية ـ مدرعة

تشديدات أمنية في أسوان استعداداً لـ«مؤتمر الشباب»

الخميس، 26 يناير 2017 01:54 م

تشهد محافظة أسوان، تشديدات أمنية لاستقبال ضيوف المؤتمر الوطني الشهري الثاني للشباب، المقرر له غدًا الجمعة، ويستمر حتى اليوم التالي، برعاية وحضور الرئيس السيسي.

وانتشرت الكمائن الثابتة، خاصة “أبو الريش” بمدينة أسوان، والشروانة شمالًا، بالإضافة إلى كمين أبو سمبل والمطار، بجانب إعداد دوريات بمختلف الشوارع، للاطمئنان على الحالة الأمنية.

كما انتشرت قوات العمليات الخاصة، لتأمين المؤتمر إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تلك الإجراءات، حيث اتبعت قوات الأمن إجراءات تفتيش مشددة داخل مطار أسوان والكمائن وأمام الفنادق.

وانتشرت في شتى أنحاء المدينة أكمنة ثابتة ومتحركة لتأمين الضيوف من مطار أسوان حتى وصولهم إلى أماكن الإقامة، وذلك بمشاركة عناصر من القوات المسلحة.

وتشارك قوات من الصاعقة في تأمين الطرق السريعة والأماكن القريبة من فنادق الإقامة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بجانب انتشار سيارات الشرطة وقوات الأمن المركزي ومكافحة الإرهاب.

وشهدت الأماكن المهمة وكورنيش أسوان، تركيب كاميرات مراقبة متطورة، إضافة إلى وجود عناصر من الحراسات الخاصة لتأمين الضيوف وتحركاتهم، فضلًا عن انتشار سيارات تابعة لخبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية.

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