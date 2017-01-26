قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أسلوب التحقيق عن طريق الإيهام بالغرق فعّال للغاية، مضيفا: “يجب أن نحارب النار بالنار”.

وأكد ترامب لمحطة “إيه بي سي” الإخبارية أنه سيستشير وزير الدفاع، جيمس ماتيس، ورئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية “سي آي إيه” مايك بومبيو، فيما يمكن فعله لمكافحة التشدد، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وأضاف رئيس أمريكا أنه إذا كانت الجماعات المتشددة تقطع رءوس الناس في الشرق الأوسط: “فإننا يجب أن نتعامل معها على نفس المستوى”.

وعلق رئيس سي آي إيه السابق، ليون بانيتا، رافضا لتصريحات ترامب قائلا: “سيكون خطًأ كبيرا، أن نتخذ خطوة إلى الوراء ونعود إلى التعذيب.

وعبر ترامب عن رغبته في “أن نحافظ على بلدنا آمنا”، مشيرا إلى أنه تحدث مع مسئولين كبار في الاستخبارات “وسألهم، هل الأسلوب فعال؟ هل التعذيب فعال؟ وكانت الإجابة “نعم تماما”.