ترامب: الجماعات المتشددة تقطع الرءوس وسنرد بنفس المستوىالخميس، 26 يناير 2017 01:56 م
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أسلوب التحقيق عن طريق الإيهام بالغرق فعّال للغاية، مضيفا: “يجب أن نحارب النار بالنار”.
وأكد ترامب لمحطة “إيه بي سي” الإخبارية أنه سيستشير وزير الدفاع، جيمس ماتيس، ورئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية “سي آي إيه” مايك بومبيو، فيما يمكن فعله لمكافحة التشدد، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
وأضاف رئيس أمريكا أنه إذا كانت الجماعات المتشددة تقطع رءوس الناس في الشرق الأوسط: “فإننا يجب أن نتعامل معها على نفس المستوى”.
وعلق رئيس سي آي إيه السابق، ليون بانيتا، رافضا لتصريحات ترامب قائلا: “سيكون خطًأ كبيرا، أن نتخذ خطوة إلى الوراء ونعود إلى التعذيب.
وعبر ترامب عن رغبته في “أن نحافظ على بلدنا آمنا”، مشيرا إلى أنه تحدث مع مسئولين كبار في الاستخبارات “وسألهم، هل الأسلوب فعال؟ هل التعذيب فعال؟ وكانت الإجابة “نعم تماما”.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
مختارات من الموسيقى الأمريكية على المسرح الكبير السبت المقبل
يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني بالقاهرة حفلا بقيادة المايسترو محمد سعد باشا تحت عنوان: “أفضل علامات السينما الأمريكية”، بعد غد السبت على المسرح الكبير بدار ...Thu, 26 Jan 2017 11:15:36 GMT
-
تأجيل بطلان إيداع تغريم «باسم يوسف» 100 مليون جنيه لـ1 مارس
قررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم، الخميس، تأجيل دعوى بطلان إيداع عقد تحكيم دولى، صادر بشأنه حكم بتغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه لصالح مجموعة قنوات مصر لجلسة 1 مارس ...Thu, 26 Jan 2017 11:15:36 GMT
-
طارق الملا :مشروع حقل "ظهر"بالبحرالمتوسط يسير بخطى جيدة
رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة الثانية لشركة بتروشروق لاعتماد موازنة العام المالى 2017/2018 بحضور وكيلا أول الوزارة ورئيسا ...Thu, 26 Jan 2017 11:00:37 GMT
-
الصادق المهدي يعود إلى الخرطوم بعد أعوام من النفي
أعلن حزب الأمة السوداني المعارض أن زعيمه الصادق المهدي ورئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الرئيس عمر البشير عام 1989 سيعود الخميس إلى الخرطوم بعد غياب استمر ثلاثين ...Thu, 26 Jan 2017 11:00:37 GMT
-
إخلاء عقار من السكان غرب الإسكندرية بعد انهيار السلم
قرر حي غرب الإسكندرية اليوم ، إخلاء عقار قديم مكون من 5 طوابق من السكان بحارة ماضي بمنطقة غيط العنب بعد انهيار أجزاء من سلم العقار وإحتجاز قاطنيه، قبل أن يتمكن رجال ...Thu, 26 Jan 2017 10:46:58 GMT
-
محمد هنيدي يتحدى عمرو دياب في استعراض العضلات.. شاهد
رد الفنان محمد هنيدي، على الفيديو الذي قام الفنان عمرو دياب، بنشره من داخل الجيم ليؤكد به للفنانة شيرين عبدالوهاب، أنه مازال يمتلك القوة بعد ان قالت عنه إنه كبر في ...Thu, 26 Jan 2017 10:32:40 GMT
-
انطلاق «الملتقي الثالث» لتوظيف «شباب الجامعات»السبت القادمThu, 26 Jan 2017 10:32:40 GMT
-
عمرو موسى ناعياً «سيد حجاب»: «أعزي فيه الوطن»
نعى عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية الأسبق، وفاة الشاعر سيد حجاب، الذي وافته المنية أمس الأربعاء. وكتب “موسي”، تدوينة علي حسابه موقع التواصل الاجتماعي ...Thu, 26 Jan 2017 10:02:43 GMT