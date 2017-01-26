خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا اليوم، على ملعب الدفاع الجوي قبل السفر إلى الإمارات، للدخول في معسكر؛ استعدادا لمباراة السوبر أمام الزمالك، والمقرر لها يوم 10 فبراير.

وغلب الطابع البدني على المران، حيث خصص حسام البدري المدير الفني للفريق جزء كبيرا للتدريبات البدنية، والتي قادها التونسي أنيس الشعلالي مخطط الأحمال.

وشهد المران تدريب البدري للاعبين على بعض الجمل الفنية التي تهدف إلى المحافظة على الاستحواذ ، وأعطي حسام البدري، اللاعبين راحة من التدريبات غدا.

ويسافر الفريق إلى الإمارات صباح السبت، للدخول في معسكر، استعدادًا لخوض مباراة كأس السوبر بالإمارات أمام الزمالك، والمقرر إقامتها يوم 10 فبراير المقبل.

من جانبه، أكد خالد محمود، طبيب الفريق ، صعوبة لحاق رامي ربيعة بمباراة السوبر أمام الزمالك، وقال إن اللاعب يحتاج إلى فترة زمنية؛ كي يتعافى من إصابته بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، وينضم إلى التدريبات الجماعية.

وحضر اللاعب مران الفريق اليوم، الخميس، بملعب الدفاع الجوي، وخاض تدريبات خاصة بالجيم، بالإضافة إلى خضوعه لجلسة علاجية.

ومن المقرر أن ينضم كريم نيدفيد، لاعب الفريق ، للتدريبات الجماعية للفريق خلال المعسكر المقبل المقرر إقامته بالإمارات ، وقال الدكتور خالد محمود، إن نيدفيد يخوض اليوم المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

وكان اللاعب قد عانى خلال الفترة الماضية من ثقل في العضلة الخلفية منعه من المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.