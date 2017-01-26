انهت الفنانة اللبنانية نور تصوير 90% من إجمالي مشاهدها في فيلم “تصبح على خير” المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم شم النسيم المقبل.

نور، يتبقى لها تصوير مجموعة من المشاهد الخارجية بصحبة الفنانة التونسية درة، تتفرغ بعدها لمتابعة عمليات المكساج الخاصة بالفيلم، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

“تصبح على خير” بطولة تامر حسني، مي عمر، ومحمود البزاوي، وإخراج محمد سامي.

وتفاضل نور خلال الفترة الحالية بين مجموعة من الأعمال الدرامية المعروضة عليها، من أجل تقديم الأفضل خلال موسم دراما رمضان القادم.