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لافروف يدعو نظيره البريطاني لزيارة موسكو
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

لافروف يدعو نظيره البريطاني لزيارة موسكو

الخميس، 26 يناير 2017 01:49 م
أ ش أ

أعلن فلاديمير تيتوف النائب الأول لوزير الخارجية الروسي، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف وجه دعوة لنظيره البريطاني بوريس جونسون، لزيارة موسكو.

وأكد تيتوف - لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس أن الزيارة واردة على أجندة لقاءات وزير الخارجية الروسي.

وقال:”هناك على أجندة العمل لوزير الخارجية الروسي زيارة وزير الخارجية البريطاني جونسون إلى موسكو”، مؤكدا أن لدى جونسون دعوة من لافروف بهذا الشأن، مضيفًا :”الموضوع في ملعب لندن”.

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