أعلن فلاديمير تيتوف النائب الأول لوزير الخارجية الروسي، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف وجه دعوة لنظيره البريطاني بوريس جونسون، لزيارة موسكو.

وأكد تيتوف - لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس أن الزيارة واردة على أجندة لقاءات وزير الخارجية الروسي.

وقال:”هناك على أجندة العمل لوزير الخارجية الروسي زيارة وزير الخارجية البريطاني جونسون إلى موسكو”، مؤكدا أن لدى جونسون دعوة من لافروف بهذا الشأن، مضيفًا :”الموضوع في ملعب لندن”.