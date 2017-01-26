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أبو تريكة لـ"محمد صلاح": "طيارة المنتخب لازم توصل لآخر محطة يا نجم"
محمد أبوتريكة

أبو تريكة لـ"محمد صلاح": "طيارة المنتخب لازم توصل لآخر محطة يا نجم"

الخميس، 26 يناير 2017 02:39 م

داعب محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، زميله محمد صلاح، مهاجم روما الإيطالي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكان صلاح قد نشر صورته أثناء الاحتفال بتسجيله هدف فوز الفراعنة على غانا والصعود للدور الثمانية ببطولة الأمم الأفريقية، وعلق أبو تريكة قائلا، “وصلت.. عاوزين الطيارة توصل إلى آخر المحطة.. وموفق دائماً يا نجم مصر”، فى إشارة لمطالبة صلاح بضرورة قيادة الفراعنة للمباراة النهائية بالبطولة.

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