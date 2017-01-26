محمد هنيدي يتحدى عمرو دياب في استعراض العضلات.. شاهد

رد الفنان محمد هنيدي، على الفيديو الذي قام الفنان عمرو دياب، بنشره من داخل الجيم ليؤكد به للفنانة شيرين عبدالوهاب، أنه مازال يمتلك القوة بعد ان قالت عنه إنه كبر في ...