أكد طارق الخولي عضو مجلس النواب ولجنة العفو، أن القائمة الثانية للعفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين قد احيلت إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن القائمة ستصدر خلال أيام.

وأوضح الخولي من خلال لقائه ببرنامج “8 الصبح” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الخميس، أن اللجنة قد تمكنت من صدور القائمة الأولى التي ضمت حوالي 82 شاب محبوس في فترة وجيزة , مؤكدا أن القائمة الثانية قد تأخرت لأنه تم فحص حالات عدد كبير من الشباب المحبوس .

وأضاف أنه قد تم التوصل مع العديد من الأطراف لإعداد القوائم، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والجمعيات الأهلية وبعض الاحزاب.

ونفى الخولي ما تردد حول وجود 41 ألف معتقل في قضايا سياسية، مشيرا إلى أن وفد برلماني بريطاني قد زار القاهرة وأكدوا أن عدد المحبوسين بجميع القضايا في مصر أقل من عدد المحبوسين ببريطانيا مقارنة بعدد السكان.

وأشاد الخولي بـ”مؤتمرات الشباب” لأنها تتيح فرصة الاحتكاك المباشر بين المسئولين والشباب لمناقشة قضايا الوطن.