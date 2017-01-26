تقدم اليوم هيئة دفاع الدكتور مهندس ممدوح حمزة، والمكونة من المحاميان على أيوب وحميدو جميل البرنس، بدعاوى قضائية بمجلس الدولة، لمنع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه أحمد موسى على قناة صدى البلد، وأيضًا منعه من تقديم أي برنامج أخر على ذات القناة تحت أي مسمى أو أي قناة أخرى.

وطالبت الدعوى أيضًا بإحالته إلى مجلس التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين لمخالفته لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي بإذاعته لمكالمات مسربة بالمخالفة للقانون، منتهكًا بذلك للحياة الخاصة ولحرمتها التى عناها الدستور وجرمها.