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رئيس الوزراء يشارك في «مؤتمر الشباب».. غداً
رئيس الوزراء شريف اسماعيل ‎

رئيس الوزراء يشارك في «مؤتمر الشباب».. غداً

الخميس، 26 يناير 2017 12:33 ص

يتوجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الخميس، إلى محافظة أسوان، لحضور فعاليات مؤتمر الشباب، الذى ينطلق غدا، الجمعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة.

يذكر أن عددا كبيرا من نواب الشباب بالبرلمان يشاركون بالمؤتمر باعتباره فرصة جيدة لعرض ما تعانيه المحافظة من مشاكل على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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