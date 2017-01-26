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«الافتاء» تعرض خطتها للتعايش في جامعات وأبحاث أمريكية
د. ابراهيم نجم

«الافتاء» تعرض خطتها للتعايش في جامعات وأبحاث أمريكية

الخميس، 26 يناير 2017 12:33 ص
كتب: عمرو عبدالمنعم

في إطار خطة دار الإفتاء المصرية في تصحيح صورة الإسلام ومكافحة التطرف الفكري داخليًا وخارجيًا، غادر الدكتور إبراهيم نجم - مستشار مفتي الجمهورية - إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعرض تجربة دار الإفتاء في عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية.

وأكد الدكتور إبراهيم نجم في تصريحات ل “محيط”، أن دار الإفتاء المصرية حريصة على نشر صحيح الدين وتبذل جهودًا كبيرة لتقديم إرشادا دينيا صحيحا يؤهل المسلم في العالم أجمع لأن يتعايش مع غيره.

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أننا نسعي من جانبنا في دار الإفتاء على التواصل مع الجاليات المسلمة في العالم أجمع ودعمهم من الناحية الشرعية سواء في جانب التدريب أو الإصدارات أو في الفضاء الإلكتروني، لافتا إلى أن دار الافتاء مستعدة لمناقشة أي تعاون مثمر يصب في مصلحة جميع الأطراف.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية أن الدار في تجربتها المتميزة خلال السنوات الماضية، استطاعت الاستفادة من كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لتفكيك الفكر المتطرف، وإيصال رسالتها إلى أكبر قدر ممكن من الناس وخاصة الشباب في مختلف دول العالم وبلغات مختلفة.

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