قرر حي غرب الإسكندرية اليوم ، إخلاء عقار قديم مكون من 5 طوابق من السكان بحارة ماضي بمنطقة غيط العنب بعد انهيار أجزاء من سلم العقار وإحتجاز قاطنيه، قبل أن يتمكن رجال الحماية المدنية من إخراجهم، دون حدوث إصابات.

تلقي اللواء عادل التونسي ، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة كرموز قد تلقى بلاغا بسقوط جزء من سلم العقار رقم 25 حارة ماضى بمنطقة غيط العنب، انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.

وتبين من المعاينة أن العقار مساحته 75 متر مربع تقريبا ” بناء قديم ” مكون من 5 طوابق بكل طابق شقة ” مشغول بالسكان ” وسقوط ثلاث درجات من سلم العقار بالطابق الثانى وإحتجاز بعض قاطنى العقار .

وقد تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من إنزال السكان ، دون حدوث إصابات ، وقرر حى غرب الإسكندرية إخلائه من السكان دون المنقولات، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة كرموز.