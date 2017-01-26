واصلت حملة “حق الشهيد 3”، عملياتها العسكرية المكبرة داخل أخطر المعاقل الإرهابية جنوب العريش بمنطقة مزارع الزيتون الوعرة، حيث اقتحمت القوات صباح اليوم الخميس، منطقة مزارع المسمى، وهي مزارع شاسعة داخل نطاق منطقة مزارع الزيتون وإحدى البؤر الإرهابية الخطرة التي تضم مركز القيادة لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي.

واقتحمت قوات الصاعقة هذه المنطقة الوعرة تحت غطاء جوي، ونجحت في التقدم بقوة داخل هذه الزراعات الخطيرة واشتبكت مع عناصر تكفيرية شديدة الخطورة.

وقصفت مقاتلات الأباتشي، عدة منازل بداخلها تكفيريين، وحسب معلومات أولية أسفرت الاشتباكات حتى الآن عن مقتل 20 إرهابيًا وتفحم جثثهم، وسمع دوي انفجارات شديدة جراء المعارك الجارية، وتم إحباط تفجير أعداد كبيرة من العبوات الناسفة كانت مزروعة في طريق القوات.

ووصفت مصادر أمنية، الحملة العسكرية بالناجحة والمؤثرة وشكلت مفاجأة كبيرة لتنظيم بيت المقدس.

وكانت سبقت هذه الحملة البرية، ضربات جوية ومدفعية طوال 48 ساعة الماضية أنهكت فيها القوات العناصر التكفيرية، وتضم مزارع الزيتون جنوب العريش مساحات شاسعة يبلغ طولها قرابة 25 كم، وتضم بداخلها بؤرًا إرهابية داخل زراعات الزيتون، مثل بؤرة مزارع جهاد أبو طبل ومزارع الدهيشة ومزارع المسمى ومزارع الرأس الأحمرن وهي مناطق زراعات داخل نطاق المنطقة تتمركز فيها العناصر التكفيرية.