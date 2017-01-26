قال اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن أمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء من الأمن القومي العربي.

وشدد سالم، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، على أن مشاركة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمؤتمر رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي، يؤكد على حفاظ مصر على الأمن القومي العربي بشكل عام وأمن البحر الأحمر وباب المندب بشكل خاص.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش التهديدات والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد الدور المطلوب في الحفاظ على الأمن القومي العربي.