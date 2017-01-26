 Moheet on google
الخميس 26 يناير 2017 11:37 صباحاً
روابط سريعة
خبير عسكري: مشاركة رئيس الأركان في «مؤتمر الخليج» تعكس أهمية مصر
رئيس اﻻركان الفريق محمود حجازي يصل القاهرة

خبير عسكري: مشاركة رئيس الأركان في «مؤتمر الخليج» تعكس أهمية مصر

الخميس، 26 يناير 2017 12:20 ص

قال اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن أمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء من الأمن القومي العربي.

وشدد سالم، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، على أن مشاركة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمؤتمر رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي، يؤكد على حفاظ مصر على الأمن القومي العربي بشكل عام وأمن البحر الأحمر وباب المندب بشكل خاص.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش التهديدات والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد الدور المطلوب في الحفاظ على الأمن القومي العربي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3