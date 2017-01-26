أحمد الفيشاوي مهدد بالسجن

في تطورات جديدة حول قضية النفقة التي أقامتها هند الحناوي، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عليه كشف محاميها أن الأخير مهدد بالسجن لمدة 30 يومًا، وأنه سوف يتقدم ...