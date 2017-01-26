 Moheet on google
الخميس 26 يناير 2017 11:35 صباحاً
روابط سريعة
عمال «سكر نجع حمادي» يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة
15895052_592362217613980_5749997264451382650_n (1)

عمال «سكر نجع حمادي» يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة

الخميس، 26 يناير 2017 12:19 ص
قنا: أحمد زكي

قدمت مصانع انتاج السكر بنجع حمادي التهنئة لرجال الشرطة فيعيدهم ال65 شاكرين لهم دورهم في الحفاظ على الأمن والسلم العام داخل المحافظة والقطاعات الصناعية المختلفة.

كما وقف العاملون بالوردية الصباحية ويتقدمهم الكيميائي عادل أيوب رئيس قطاعات الإنتاج وأعضاء اللجنة النقابية دقيقة حداد على ارواح شهداء الشرطة والمواطنين الأبرياء الذين جادوا بأرواحهم دفاعا عن تراب ومقدرات البلاد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3