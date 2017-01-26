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"بيبى" مدافع ريال مدريد يتلقى عرضا خياليا للانتقال إلى الدورى الصيني
بيبي - بيبى

"بيبى" مدافع ريال مدريد يتلقى عرضا خياليا للانتقال إلى الدورى الصيني

الخميس، 26 يناير 2017 12:35 ص
وكالات

ذكرت تقارير صحفية أسبانية أن المدافع البرتغالي كيبلير بيبي لاعب النادي الملكي ريال مدريد تلقي عرضا خياليا من أحد الأندية الصينية.

يذكر أن تعاقد اللاعب البرتغالي المخضرم في ملعب سانتياجو برنابيو ينتهى مع نهاية الموسم الحالي حيث يطالب بيبى بزيادة راتبه وتمديد التعاقد معه لموسمين كى يوافق على توقيع عقد جديد غير انه يبدو ان ريال مدريد لا يهتم كثيرا بالتوصل لاتفاق من أجل الإبقاء عليه.

وذكرت التقارير الصحفية ان بيبي (33 عاما) تلقى عرضا خياليا من نادي شينا فورشن الصيني حيث ينص العقد على تقاضيه راتبا تصل قيمته الى قرابة 300 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

يذكر أن العديد من نجوم كبار أندية القارة العجوز كانوا قد انتقلوا إلي الدوري الصيني خلال السنوات الماضية، حيث كان من أبرزهم الثنائي الأرجنتيني إيزكيل لافيتزي وكارلوس تيفيز بالإضافة إلى الثنائي البرازيلي هالك وأوسكار.

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