أعلن محمد عمر المدير الفنى للمنتخب العسكرى، تشكيلة فريقه لمواجهة عمان على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضى ببوشر، فى مواجهة مصيرية يبحث فيها المنتخب عن التأهل لنهائى بطولة كأس العالم العسكرية المقامة حاليًا فى سلطنة عمان فى الفترة من 15 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته.

وضمت التشكيلة كلا من: “محمد عواد فى حراسة المرمى، ومن أمامه محمود حمدى الونش وأحمد سامى وعاصم صلاح ومحمد طارق أبو العز، وفى خط الوسط حسام عاشور وأحمد توفيق ونور السيد، وفى الهجوم مؤمن زكريا وأحمد عيد عبد الملك وعمرو مرعى”.

وعلى دكة البدلاء يجلس “الهانى سليمان ومحمود أبو السعود وصلاح سليمان وأحمد الشيخ ومحمد رمضان ورجب بكار وهشام شحاتة وعمرو جمال وحسام باولو ومحمد أشرف ومحمد رزق ومحمد نجيب”.