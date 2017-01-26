نعى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بخالص الحزن الشاعر الكبير سيد حجاب ، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه وأعضاء أسرة الشعر العربي الصبر والسلوان.

وثمن رئيس مجلس الوزراء، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس اليوم ، ما قدمه الراحل من إسهامات في مجالات الشعر والأدب والفنون ، باعتباره أحد أبرز شعراء العامية المصرية، كما ثمن حرص الفقيد من خلال إبداعاته الشعرية على الانحياز لقضايا وطنه والتعبير عن هموم مجتمعه.