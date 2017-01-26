وجّهت زوجة الشهيد عامر عبد المقصود، نائب رئيس قسم كرداسة، رسالة لوزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، قائلة: “اتق الله، لأننا معندناش تعليم في مصر”، مؤكدة أن “الثانوية العامة ما زالت بعبع الأسر المصرية”.

وأضافت في لقائها ببرنامج “بحبك يا مصر” مع الإعلامي حاتم نعمان والمذاع عبر فضائية “أل تي سي”، أن كل وزير عليه أن يراعي الله وأن يحافظ على البلد، مشيرة إلى أن 25 يناير هو عيد الشرطة وليس عيد الثورة.