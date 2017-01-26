دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس جميع أفراد القوات المسلحة والشرطة إلى مواصلة ما يبذلونه من جهود مُقدّرة من أجل توفير الأمن والاستقرار لمصر وشعبها والاستمرار في التحلي باليقظة والاستعداد.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن دعوة الرئيس السيسي جاءت خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح اليوم بمدينة أسوان، حيث استهلها بالمرور على أحد الكمائن الخاصة بالقوات المسلحة، وتبادل الحديث مع أفراد الكمين من الجنود، وأشاد بما يقومون به من مجهودات في سبيل ترسيخ الأمن والأمان بالمدينة.

وعقب ذلك، التقى الرئيس السيسي بمجموعات من السائحين الأجانب الذين يزورون مدينة أسوان، حيث دار حديث معهم أعربوا خلاله عن سعادتهم بزيارة مصر والتمتع بمقاصدها السياحية المتنوعة ومناخها الدافئ، فضلاً عن التعرف على تراثها الخالد وأثارها العريقة.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي - عقب ذلك - إلى السد العالي، حيث تفقد المجرى المائي ومحطة توليد الكهرباء، واستمع إلى شرح من مسئولي السد حول مشاريع التطوير الجارية وتفقد غرفة التحكم الرئيسية وكذا صالة التروبينات.

كما التقى الرئيس بمجموعة من العاملين بالسد وتبادل معهم الحديث، معرباً عن تقديره لما يقومون به من مجهودات في سبيل الحفاظ على هذا الصرح المصري العملاق.