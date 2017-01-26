نعى عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية الأسبق، وفاة الشاعر سيد حجاب، الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وكتب “موسي”، تدوينة علي حسابه موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الخميس، “كم أحزنني أن نفقد سيد حجاب هذا الشاعر المجيد، والمواطن المصري المخلص”.

وتابع: “زاملني سيد حجاب في لجنة الخمسين حيث أبلى بلاءً حسنًا وأسهم إسهامًا مقدرًا في مناقشة وصياغة الدستور المصري، رحم الله سيد حجاب وأعزي فيه الأهل والزملاء والوطن”.