 Moheet on google
الخميس 26 يناير 2017 11:37 صباحاً
روابط سريعة
الحرب العالمية الثالثة.. أول أعمال "شاهين" في معرض الكتاب
الدكتور أحمد شاهين

الحرب العالمية الثالثة.. أول أعمال "شاهين" في معرض الكتاب

الخميس، 26 يناير 2017 12:00 ص
محيط

يطرح الدكتور أحمد شاهين، عضو جمعية الفلكيين الأمريكية، كتابه الأول في معرض القاهرة للكتاب في نسخته الـ48، بعنوان “الحرب العالمية الثالثة على الأبواب”، عن دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.

ويستعرض شاهين في هذا الكتاب توقعات سابقه له كفوز دونالد ترامب، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، رغم المؤشرات الأولية التي رجحت كفة هيلاري كلينتون المرشحة المنافسة.

ويحتوي الكتاب، توقعات لأهم الأحداث في 2017 في مصر والعالم العربي والعالم، ليتبعه خلال النصف الثاني من العام الجاري بكتاب جديد يرصد فيه ما هو أكثر إثارة، بحسب ما أورد الكتاب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3