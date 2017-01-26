يطرح الدكتور أحمد شاهين، عضو جمعية الفلكيين الأمريكية، كتابه الأول في معرض القاهرة للكتاب في نسخته الـ48، بعنوان “الحرب العالمية الثالثة على الأبواب”، عن دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.

ويستعرض شاهين في هذا الكتاب توقعات سابقه له كفوز دونالد ترامب، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، رغم المؤشرات الأولية التي رجحت كفة هيلاري كلينتون المرشحة المنافسة.

ويحتوي الكتاب، توقعات لأهم الأحداث في 2017 في مصر والعالم العربي والعالم، ليتبعه خلال النصف الثاني من العام الجاري بكتاب جديد يرصد فيه ما هو أكثر إثارة، بحسب ما أورد الكتاب.