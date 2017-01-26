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ساويرس: ستظل «ثورة يناير» ضد الديكتاتورية
نجيب ساويرس‎

ساويرس: ستظل «ثورة يناير» ضد الديكتاتورية

الخميس، 26 يناير 2017 11:57 ص

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إن ثورة 25 يناير ستظل ضد الديكتاتورية من أجل الحرية حتى ولو سُرقت.

وكتب “ساويرس”، في تدوينة علي حسابه بموقع التدوين القصير “تويتر”، اليوم الخميس، “ومضى ٢٥ يناير وكل واحد عنده رأى وذكريات.. لكنها تظل ثورة ضد الديكتاتورية من أجل الحرية والديموقراطية والعدل حتى لو سرقت وأجهضت”.

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