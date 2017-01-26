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بالصور.. تفاصيل «جولة السيسي» في أسوان
السيسي يتفقد السد العالي

بالصور.. تفاصيل «جولة السيسي» في أسوان

الخميس، 26 يناير 2017 11:56 ص

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم جولة تفقدية بمدينة أسوان، استهلها بالمرور على أحد الكمائن الخاصة بالقوات المسلحة، حيث تبادل الحديث مع أفراد الكمين من الجنود، وأشاد بما يقومون به من مجهودات فى سبيل ترسيخ الأمن والأمان بالمدينة، داعياً جميع أفراد القوات المسلحة والشرطة إلى مواصلة ما يبذلونه من جهود مُقدّرة من أجل توفير الأمن والاستقرار لمصر وشعبها والاستمرار فى التحلي باليقظة والاستعداد.

والتقي الرئيس عقب ذلك بمجموعات من السائحين الأجانب الذين يزورون مدينة أسوان، حيث دار حديث معهم أعربوا فيه عن سعادتهم بزيارة مصر والتمتع بمقاصدها السياحية المتنوعة ومناخها الدافئ، فضلاً عن التعرف على تراثها الخالد وأثارها العريقة.
ثم توجه السيد الرئيس إلى السد العالي، حيث تفقد المجري المائي ومحطة توليد الكهرباء، واستمع إلى شرح من مسئولي السد حول مشاريع التطوير الجارية وتفقد غرفة التحكم الرئيسية، وكذا صالة التروبينات. والتقي الرئيس بمجموعة من العاملين بالسد وتبادل معهم الحديث، معرباً عن تقديره لما يقومون به من مجهودات في سبيل الحفاظ على هذا الصرح المصري العملاق.

السيسي يلتقي الشباب العاملين داخل السد العالي

السيسي يلتقي الشباب العاملين داخل السد العالي

السيسي يلتقي الشباب العاملين داخل السد العالي

السيسي يتفقد السد العالي

السيسي يتفقد السد العالي

السيسي يتفقد السد العالي

السيسي يتفقد السد العالي

السيسي يتفقد السد العالي

السيسي في اسوان

السيسي في اسوان

السيسي في اسوان

السيسي في اسوان

السيسي في اسوان

السيسي في اسوان

السيسي في اسوان

السيسي في اسوان

السيسي في اسوان

السيسي في اسوان

السيسي في اسوان

السيسي في اسوان

السيسي في اسوان

السيسي في اسوان

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