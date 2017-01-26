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برلين تعتزم مد الرقابة على الحدود مع النمسا حتى منتصف 2017
الحدود الالمانية‎

برلين تعتزم مد الرقابة على الحدود مع النمسا حتى منتصف 2017

الخميس، 26 يناير 2017 12:10 ص
أ ش أ

تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية تمديد الرقابة على الحدود مع النمسا حتى منتصف العام الجاري.

وذكرت صحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية وموقع “الدويتش فيلا”، في أعدادها الصادرة اليوم الخميس، أن الحكومة تعتبر الرقابة على الحدود الداخلية ضرورية: “على الأرجح لفترة تتجاوز منتصف عام 2017”، وتستند الصحف في ذلك إلى رد على استجواب قدمه حزب الخضر الألماني في البرلمان الألماني “بوندستاج”.

وأضافت مجموعة “فونكه” أن وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير يفكر في التمسك بالرقابة على الحدود حتى نهاية العام.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية سمحت أمس الأربعاء، بتمديد الرقابة على الحدود لمدة ثلاثة أشهر أخرى لتتجاوز بذلك شهر فبراير القادم.

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