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وصول جثمان «سيد حجاب» إلى مسجد الفاروق بالمعادي
سيد حجاب

وصول جثمان «سيد حجاب» إلى مسجد الفاروق بالمعادي

الخميس، 26 يناير 2017 11:49 ص

وصل منذ قليل، إلى مسجد الفاروق بالمعادى، جثمان الشاعر الكبير سيد حجاب، الذى رحل عن عالمنا مساء امس، عن عمر يناهز الـ 77 عاما.

وسيد حجاب واحد من أبرز شعراء العامية، شاعر استعاد للشعر التصاقه بالتجربة الحسية، لقب بشاعر الفقراء، فهو حامل همومهم، تميز بكتابة الكلمة البسيطة المعبرة عن رؤى المجتمع المصرى، والتغلغل فى أعماق الأعمال الدرامية التى يكتب كلماتها.

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