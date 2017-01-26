تشارك قوات من قطاع الأمن المركزي في عملية تأمين فعاليات مؤتمر الشباب، الذي ينطلق الجمعة القادمة بمحافظة أسوان، بحضور عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويستمر على مدار يومين، وبحضور شباب اقليم الصعيد لعرض رؤى الشباب وأهم مجالات التنمية والاستثمار بصعيد مصر.

وتعد زيارة السيسي لأسوان الثانية له لمحافظات الصعيد منذ توليه مقاليد الحكم، حيث سبقها زيارة لمحافظة الاقصر في إطار الاحتفال بالأسبوع الثقافي الصيني.