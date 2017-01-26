نعى الشاعر والإعلامي جمال الشاعر، الشاعر الراحل سيد حجاب الذي وافتة المنية أمس الأربعاء 25 يناير عن عمر يناهز الـ77 عاما.

وأكد الشاعر في حوار مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن الراحل سيد حجاب جزء من ضمير مصر وله أسلوبه الخاص.

وأضاف أن التجربة الإنسانية العميقة وانحيازه للبسطاء ولرجل الشارع انعكس على إبداع الشاعر الراحل.