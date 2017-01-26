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الخميس 26 يناير 2017 11:48 صباحاً
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مقتل وإصابة 6 أشخاص إثر وقوع انفجار للغاز بباكستان
الشرطة الباكستانية

مقتل وإصابة 6 أشخاص إثر وقوع انفجار للغاز بباكستان

الخميس، 26 يناير 2017 11:47 ص
أ ش أ

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران جراء وقوع انفجار للغاز بمدينة “كويتا” الباكستانية.

وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية اليوم الخميس أن الانفجار الذي وقع بمنطقة “ناوا كيلي” لم تضح أسباب وقوعه بعد.

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