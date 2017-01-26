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100 بلاغ اغتصاب في دارفور خلال عام واحد
لاجئين في دارفور

100 بلاغ اغتصاب في دارفور خلال عام واحد

الخميس، 26 يناير 2017 11:53 ص
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أكد المدعي العام لجرائم دارفور، الفاتح محمد طيفور، تدوين 100 بلاغ اغتصاب بولايات دارفور، غربي السودان، خلال العام الماضي.

وقال طيفور إن المدانين في حوادث الاغتصاب بينهم “نظاميون” وأستاذ مدرسي حكم عليهم بالإعدام.

وكشف عن جملة البلاغات، التي دونت خلال العام الماضي، البالغة 315 بلاغا منها 241 تحت التحري.

ويأتي ذلك بعد أن فصل القضاء في 11 قضية بأحكام تصل عقوبتها إلى الإعدام والحبس لمدد طويلة.

وأشار المدعي العام لجرائم دارفور إلى أن العقوبات رادعة في مواجهة بلاغات الاغتصاب بين الإعدام والحبس لـ20 و15 عاما.

وأضاف أن حجم البلاغات المفتوحة في مواجهة بعض قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور “يوناميد “، بلغت 15 بلاغا خلال عام 2016.

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