«الزراعة» : السلالة الجديدة لـ«أنفلونزا الطيور» منتشرة في أوروباالخميس، 26 يناير 2017 12:13 ص
أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن السلالة الجديدة لأنفلونزا الطيور “H5N8” منتشرة في أوروبا وبعض الدول المجاورة، مشيرا إلى أن فرق تابعة لإدارة الطب البيطري لوزارة الزراعة قد قامت بمراقبة الدواجن المتواجدة بسير الطيور المهاجرة منذ نوفمبر الماضي حيث تم معرفة 45 نقطة للطيور المهاجرة.
وأشار عبد الدايم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “أكسترا نيوز” الفضائية اليوم الخميس، إلى أن أغلب حالات الدواجن المصابة التي تم رصدها أغلبها بمناطق تربية الدواجن المنزلية، مؤكدا أن السلالة الجديدة من الفيروس أكثر انتشارا وأقل ضراوة من السلالة القديمة.
وأعلن أن عملية تحصين الدواجن بيبدأ من الحضانات وبتتم بشكل دوري، مضيفا أنه في حالة الكشف عن حالة مصابة بيتم إعادة التحصين على الدواجن المتواجدة بمحيط الحالة المحاطة لمسافة 9 كيلو متر.
وذكر أنه هناك عمليات حظر استيراد الدواجن والطيور من الدول التي ينتشر بها الفيروس، مؤكدا أن أعراض المرض من السلالة الجديدة مثل نظيرتها القديمة.
وناشد إدارات المحافظات بالتخلص من “أكوام القمامة” بشكل دائم نظرا لاحتمالية وجود الطيور النافقة بها، مطالبا مربين الدواجن بالإبلاغ عن حالات الطيور والحيوانات التي تظهر عليها الاعراض بمديريات الوزارة بالمحافظات.
وطالب من مربين الدواجن باتباع الأساليب الصحيحة لذبح الطيور والدجاج حيث عملية الذبح تزيد من احتمالية نقل العدوى من الطيور للإنسان، مناشدا المواطنين بتخصيص ملابس محددة أثناء التعامل مع الدواجن وتغطية الفم والانف ووضع الطيور داخل الاناء عقب ذبحه مباشرة حتى يتخلص من دمائه.
وحذر من اقتراب الأطفال للعب مع الطيور لتجنب العدوى.
وانتقد عمليات تداول الدواجن في مصر واعتبر اياها “وسيلة تعيق القضاء على انفلونزا الطيور”، مطالبا بتطبيق القانون رقم “70” لعام 2009 حول قانون تداول الطيور.
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