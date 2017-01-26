بمشاركة ورعاية الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور المهندس مصطفي مدبولي وزير الاسكان و الاستاذ الدكتور طارق قابيل وزير التجارة و الصناعه، يعقد فريق من الجامعة بالتعاون مع شركة جماعة المهندسين الاستشاريين، بتنظيم الملتقي الثالث للتوظيف السبت 28 يناير، وذلك نتيجة للنجاح الهائل الذي حققته مبادرة من «الجامعة إلى العمل»، يأتي ذلك في ظل وجود أكثر من 3000 خريج تم تأهيلهم تأهيلًا كاملًا لسوق العمل الهندسي.

ومن جهتها، صرحت الدكتورة نيفين عبد الخالق،نائب العضو المنتدب لشركة جماعة المهندسين الاستشاريين، ومؤسس مبادرة من «الجامعة إلى العمل»، أن الملتقى الثالث للتوظيف سيشارك فيه أكثر من عشرين شركة من الشركات الكبري منها «شركة أوراسكوم، وشركة شنايدر، وشركة جماعة المهندسين الاستشاريين، وشركة تي كومبيوترز» وغيرها، وذلك بما يسهم في توفير أكثر من 4 آلاف فرصة عمل للشباب المصري الراغب في التوظيف.

وأضافت «عبد الخالق»، فعاليات الملتقى الثالث للتوظيف هذا العام ستشمل تكريم عدد كبير من الشخصيات البارزة التي أسهمت في تنمية وبناء قدرات الشباب المصري وتوفير فرص عمل للشباب في كافة المجالات، بينهم الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الاسبق، ومعالي الشيخه الدكتوره هند القاسمي رئيس مجلس ادارة نادي الامارات والدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات سابقا، ومحمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس ادارة شركة أوراسكوم، والمهندس محمد ابو اليزيد المدير التنفيذي لشركة سيتي ستارز، ومحمد حنه رئيس مجلس ادارة مؤسسة فودافون مصر، ونور الزيني الأستاذة بالجامعة الأمريكية ومدير عام الاتصال المؤسسي ببنك قناة السويس، ونيازي سلام مدير بنك الطعام المصري، والدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابعت، سيشمل التكريم أيضًا عدد من الشخصيات بينهم، المهندس حسام قباني و رئيس مجلس ادارة جمعية الأورمان، والدكتور حسام فرحات استاذ الموارد البشرية بالجامعة الامريكية وفوزية السنوسي رئيس مجلس ادارة جمعية رؤية للتنمية والتدريب ببني سويف، وأمنه الساعي رئيس مجلس ادارة مؤسسة حلم للتنمية، والدكتورة دينا برعي مسؤولة التقييم والمتابعة للبرنامج الرئاسي للقيادات، وحاتم خاطر عن مؤسسة تروس للتنمية.والدكتوره صفيه القباني من جامعة حلوان ، والمعماريه داليا السعدني من الجمعية الدوليه لمهندسي التصميم المعماري و المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الاعمال و المهندس خالد نصير رئيس مجلس ادارة جمعية متحدي الاعاقه.