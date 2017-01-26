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الخميس 26 يناير 2017 11:38 صباحاً
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ترامب: كان يمكنني الفوز في التصويت الشعبي بكل سهولة
ترامب

ترامب: كان يمكنني الفوز في التصويت الشعبي بكل سهولة

الخميس، 26 يناير 2017 11:48 ص
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سأل مذيع شبكة “إيه.بي.سي” نيوز الأمريكية، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن زيارته لزعماء الكونجرس إلى البيت الأبيض والتحدث عن الانتخابات الرئاسية وأنه فقد الأصوات الشعبية بسبب الملايين من الأصوات غير الشرعية، في اعتبار ذلك أكبر تزوير للانتخابات في التاريخ الأمريكي.

وأجاب ترامب قائلا إن هذه المقابلة تمت تحريفها كليًا، وإن الاجتماع كان من المفترض أن يكون سريًا ولا يتم نشره في الصحافة، وفقًا لصحيفة “التليجراف” البريطانية.

وذكر أن المحادثة استمرت لمدة دقيقة تقريبا، مشددًا على أنه كان سيفوز في التصويت الشعبي بكل سهولة إذا ناضل من أجل التصويت الشعبي.

وأضاف أن الفوز في التصويت الشعبي أسهل بكثير من الحصول على الأغلبية الانتخابية وأن المجمع الانتخابي هو الأهم في نتيجة الانتخابات، متابعا: “فإنه لا يحدث أي فارق، لذلك، سوف لقد فاز جدا، بسهولة جدا، ولكن هذا شكلا مختلفا للفوز، هل حملة تختلف كثيرا. هل لديك حملة مختلفة تماما، لذلك ولكن”.

وكان قد قال الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أمس، إنه سيسعى إلى إجراء تحقيق في “مزاعم التزوير” للانتخابات الرئاسية.

وتابع “ترامب” في تغريدات له على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أن التحقيقات ستشمل المسجلين الموتى بقوائم التصويت، مضيفًا: “بعد ظهور نتائج التحقيقات، سوف نعزز من إجراءات التصويت”.

وتسلم “ترامب” السلطة بشكل رسمي من الرئيس السابق “باراك أوباما”، يوم الجمعة الماضية الموافق 20 يناير.

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