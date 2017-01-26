عرض عسكري بحضور ولي عهد أبو ظبي احتفالا بعيد الجمهورية في الهندالخميس، 26 يناير 2017 11:59 ص
تحتفل الهند الخميس بيوم الجمهورية الـ68، حيث بدأت الاحتفالات بعرض عسكري استعرض القدرات العسكرية للبلاد وإنجازاتها في عدة مجالات.
كما قدمت طائرات القوات الجوية الهندية عروضا استعراضية.
وذكرت صحيفة انديان اكسبريس الهندية أن العرض شهده ولي عهد أبو ظبي نائب قائد القوات المسلحة محمد بن زايد ال نهيان، الذي يعد ضيف شرف احتفالات هذا العام، وكان بصحبته رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي والرئيس الهندي براناب موخرجي.
وقالت الصحيفة إن مجموعة عسكرية إماراتية تضم 179 جنديا شاركت في العرض.
وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية حول العاصمة نيودلهي، حيث تم نشر أفراد قوات الشرطة والقوات شبه النظامية في الشوارع.
ويشار إلى ورود معلومات استخباراتية تفيد بأن الجماعات الإرهابية ربما تستخدم حيوانات لتنفيذ هجمات تفجيرية انتحارية. وكانت الخلية الخاصة بشرطة دلهي قد أصدرت مذكرة بهذا الشأن، وطالبت قوات الأمن بتعقب أي حيوانات تم سرقتها مؤخرا.
وقد أطلق مسلحون في شمال شرق الهند، الذي يشهد أعمال تمرد 11 انفجارا محدودا، ولكن لم تقع أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.
وقال رئيس الشرطة في ولاية آسام موكيش ساهاي إن سبعة من الانفجارات وقعت “في مناطق مهجورة”، مضيفا أن الشرطة تشتبه أن تكون جبهة تحرير آسام المتحدة هي التي وراء الانفجارات.
وقد وضعت مدن وبلدات هندية أخرى، وخاصة في ولاية جامو وكشمير والعاصمة المالية للهند مومباي في حالة تأهب، وشهدت احتفالات بيوم الجمهورية في ظل إجراءات أمنية مشددة.
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