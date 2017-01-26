رد الفنان محمد هنيدي، على الفيديو الذي قام الفنان عمرو دياب، بنشره من داخل الجيم ليؤكد به للفنانة شيرين عبدالوهاب، أنه مازال يمتلك القوة بعد ان قالت عنه إنه كبر في السن.

محمد هنيدي، نشر صورة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، من فيلمه “وش إجرام”، وأرفق معه صورة لعمرو دياب بعضلاته من الجيم، وعلق عليها قائلًا: “لا فرق”.

يذكر أن الفنان عمرو دياب، كان قد اختار الجيم، للرد على الفنانة شيرين عبدالوهاب، وقام خلاله بعمل حركات رياضية صعبة ليس في مقدور أي شخص عادي تأديتها.