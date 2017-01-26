نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم بنود الاتفاقية الخاصة ببرنامج الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض بتاريخ 20/3/2016 بين الحكومتين المصرية والسعودية.

والاتفاقية وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتاريخ 27/ ابريل 2016، ووافق عليها مجلس النواب بتاريخ 26 يونيو من نفس العام، ووقعتها عن مصر سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وعن الجانب السعودي، ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.