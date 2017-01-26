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الجريدة الرسمية تنشر بنود اتفاقية برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء
السيسي و الملك سلمان

الموقعة بين مصر والسعودية بمبلغ مليار و500 مليون دولار

الجريدة الرسمية تنشر بنود اتفاقية برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء

الخميس، 26 يناير 2017 10:10 ص
محيط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم بنود الاتفاقية الخاصة ببرنامج الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض بتاريخ 20/3/2016 بين الحكومتين المصرية والسعودية.

والاتفاقية وافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتاريخ 27/ ابريل 2016، ووافق عليها مجلس النواب بتاريخ 26 يونيو من نفس العام، ووقعتها عن مصر سحر نصر وزيرة التعاون الدولي وعن الجانب السعودي، ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية السعودي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية.

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