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رئيس الوزراء يفتتح «معرض الكتاب».. ويتفقد عدداً من الأجنحة
رئيس الوزراء شريف اسماعيل‎

رئيس الوزراء يفتتح «معرض الكتاب».. ويتفقد عدداً من الأجنحة

الخميس، 26 يناير 2017 10:08 ص

افتتح منذ قليل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مقر معرض الكتاب الدولى ، كما تفقد عددا من أجنحة المعرض.

ووضعت وزارة الثقافة صورة للشاعر سيد حجاب الذى وافته المنية ليلة افتتاح المعرض.

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