اليوم.. الحكم في استئناف فرض الحراسة على «نقابة التجاريين»

تصدر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، حكمها فى استئناف نقيب التجاريين على إلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة على النقابة، وحل مجلس إدارتها ...