قامت مجموعة من طائرات حربية روسية طراز “ميج - 31” بمناورات جوية استهدفت عدوا افتراضيا يخترق المجال الجوي الروسي في إقليم كامتشاتكا.

وقال مدير المكتب الإعلامي لأسطول المحيط الهادئ الروسي فلاديمير ماتفييف،في مؤتمر صحفي نقلته قناة “روسيا اليوم” إن مجموعة من طائرات حربية طراز “ميج - 31” قات بإجراء مناورات جوية استهدفت عدوا افتراضيا يخترق المجال الجوي الروسي في إقليم كامتشاتكا”.

وأضاف ماتفييف ” أن الطيارين نفذوا في وقت قياسي طلعات جوية، قاموا خلالها بالبحث عن مخترقين للأجواء الحدودية، ثم بدأوا بصد صواريخ (العدو الافتراضي) باستخدام صواريخ دفاعية مضادة، فضلا عن قيام طواقم “ميج -31” بالتحليق المزدوج والتحليق على شكل حلقات مغلقة”.

وأضاف المتحدث الروسي أنه تم تنفيذ المهام بنجاح، على الرغم من أحوال الطقس السيئة السائدة في الموقع الذي أجريت فيه المناورات.